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Кучеров стал четвёртым европейцем до 30 лет, кто набрал 1000 очков в НХЛ, включая плей-офф

Кучеров стал четвёртым европейцем до 30 лет, кто набрал 1000 очков в НХЛ, включая плей-офф
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15 марта в Тампе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3).

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и четырьмя результативными передачами. Таким образом, форвард набрал своё 1001-е очко в Национальной хоккейной лиге, включая матчи плей-офф.

Как сообщает аккаунт StatCentre в социальной сети Х (ранее Twitter), Кучеров стал четвёртым европейцем до 30 лет, кто достиг данной отметки. Ранее до 30 лет это сделали Яромир Ягр (1370), Яри Курри (1245) и Александр Овечкин (1048).

«Тампа», одержав вторую победу подряд, набрала 76 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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