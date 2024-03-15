Кучеров уступает только одному действующему игроку по количеству сезонов с 70+ передачами

Этой ночью в Тампе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3).

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и четырьмя результативными передачами. Форвард записал на свой счёт 73-й ассист в нынешнем сезоне и довёл количество регулярок с 70+ передачами до трёх. Только капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид среди действующих игроков имеет таких сезонов больше — шесть.

«Тампа» одержала вторую победу подряд, набрала 76 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона Национальной хоккейной лиги. В следующем матче «Лайтнинг» 17 марта сыграют в гостях с «Флоридой Пантерз».