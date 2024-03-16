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«Здорово остановить величайшего снайпера». Вратарь «Эдмонтона» — об Овечкине

«Здорово остановить величайшего снайпера». Вратарь «Эдмонтона» — об Овечкине
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Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер высказался об игре против российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в очном противостоянии команд.

«Очень здорово остановить величайшего снайпера – потенциально – всех времён. Я думаю, что Овечкин провёл феноменальную игру. Он наносил много бросков, у него было много моментов. Он сделал несколько отличных передач, которые помогли другим парням забить. Вот такой он игрок», — заявил Скиннер после матча.

Напомним, в ночь с 13 на 14 марта мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» переиграли «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 7:2.

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