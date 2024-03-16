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Сайт ESPN представил топ-10 дерби в Национальной хоккейной лиге

Сайт ESPN представил топ-10 дерби в Национальной хоккейной лиге
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Журналист Грег Вышински в статье на портале ESPN представил топ-10 дерби в Национальной хоккейной лиге. Первое место в списке заняло противостояние «Вегас Голден Найтс» с каждой из 31 команд НХЛ.

«После победы в Кубке „Голден Найтс“ — величайшие разрушители НХЛ. С разрушением приходит беспокойство, а с беспокойством приходит раздражение. Зависть к тому, что „Вегас“ собирается выиграть второй Кубок подряд, лишь подчёркивает эту враждебность. Лучшее дерби в НХЛ на данный момент? Эта команда против другой из 31 команды. Ничего подобного этому нет», — сказано в статье.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Вегас Голден Найтс» с каждой из 31 команды НХЛ.
2. «Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз».
3. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз».
4. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз».
5. «Торонто Мэйпл Лифс» — «Бостон Брюинз».
6. «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз».
7. «Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд».
8. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс».
9. «Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз».
10. «Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс».

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