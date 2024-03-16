Болельщик вышел на лёд в первом периоде первого матча серии между «Динамо» и «Трактором»

В эти минуты в Москве проходит первый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между местным «Динамо» и челябинским «Трактором».
На данный момент идёт второй период, счёт 3:1 в пользу гостей.
Начало встречи запомнилось не только обоюдоострой игрой, но и каким-то образом появившимся на льду болельщиком, которого соответствующие службы быстро сопроводили за пределы игровой площадки.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, в первом раунде подопечные Алексея Кудашова оказались сильнее минского «Динамо» (4-2). Команда Алексея Заварухина, с таким же счётом, во многом сенсационно выбила из розыгрыша уфимский «Салават Юлаев».
Действующим обладателем Кубка Гагарина является столичный ЦСКА, который уже закончил выступления в нынешнем розыгрыше, уступив в серии «Локомотиву» (1-4).
- 16 марта 2024
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