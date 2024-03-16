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Динамо — Трактор. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Болельщик вышел на лёд в первом периоде первого матча серии между «Динамо» и «Трактором»

Болельщик вышел на лёд в первом периоде первого матча серии между «Динамо» и «Трактором»
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В эти минуты в Москве проходит первый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между местным «Динамо» и челябинским «Трактором».

На данный момент идёт второй период, счёт 3:1 в пользу гостей.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
3-й период
2 : 4
Трактор
Челябинск
1:0 Джиошвили (Ильенко, Римашевский) – 10:26 (5x5)     1:1 Сошников (Блажиевский, Шаров) – 14:32 (5x5)     1:2 Ткачёв (Шабанов) – 16:15 (5x5)     1:3 Юртайкин (Шабанов) – 17:59 (5x4)     1:4 Блажиевский (Робинсон) – 30:13 (5x5)     2:4 О'Делл (Кудрявцев, Рашевский) – 38:48 (5x5)    

Начало встречи запомнилось не только обоюдоострой игрой, но и каким-то образом появившимся на льду болельщиком, которого соответствующие службы быстро сопроводили за пределы игровой площадки.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в первом раунде подопечные Алексея Кудашова оказались сильнее минского «Динамо» (4-2). Команда Алексея Заварухина, с таким же счётом, во многом сенсационно выбила из розыгрыша уфимский «Салават Юлаев».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является столичный ЦСКА, который уже закончил выступления в нынешнем розыгрыше, уступив в серии «Локомотиву» (1-4).

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