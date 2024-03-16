Сошников ярко праздновал забитую шайбу, фанат выбегал на лёд. Фото победы «Трактора»

16 марта, в Москве на «ВТБ Арене» завершился первый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина-2024, в котором местное «Динамо» уступило челябинскому «Трактору» (2:4).

В составе победителей шайбами отметились Никита Сошников, Владимир Ткачёв, Данил Юртайкин и Артём Блажиевский.

Также двумя результативными передачами отметился форвард уральцев Максим Шабанов.

Отметим, что после трёх пропущенных уже в первом периоде шайб главный тренер хозяев Алексей Кудашов поменял своего вратаря Илью Коновалова, выпустив вместо него Максима Моторыгина.

У хозяев отличились Максим Джиошвили и Эрик О'Делл.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.