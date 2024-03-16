Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сошников ярко праздновал забитую шайбу, фанат выбегал на лёд. Фото победы «Трактора»

Сошников ярко праздновал забитую шайбу, фанат выбегал на лёд. Фото победы «Трактора»
Никита Сошников
Комментарии

16 марта, в Москве на «ВТБ Арене» завершился первый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина-2024, в котором местное «Динамо» уступило челябинскому «Трактору» (2:4).

В составе победителей шайбами отметились Никита Сошников, Владимир Ткачёв, Данил Юртайкин и Артём Блажиевский.

Также двумя результативными передачами отметился форвард уральцев Максим Шабанов.

Отметим, что после трёх пропущенных уже в первом периоде шайб главный тренер хозяев Алексей Кудашов поменял своего вратаря Илью Коновалова, выпустив вместо него Максима Моторыгина.

У хозяев отличились Максим Джиошвили и Эрик О'Делл.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android