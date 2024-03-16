Вратарь «СКА-Невы» Артемий Плешков установил мировой рекорд по количеству сейвов за матч

В Санкт-Петербурге завершился четвёртый матч серии плей-офф ВХЛ, в котором местная «СКА-Нева» уступила тульской «Академии Михайлова» (0:1 ОТ).

Этот матч не только вошёл в историю ВХЛ как второй по продолжительности (команды сыграли в общей сложности 158 минут, не доиграв всего две минуты до шестого овертайма), но и вошёл в историю хоккея благодаря тому, что голкипер хозяев Артемий Плешков установил в этой встрече мировой рекорд по количеству отражённых бросков за матч — 124.

Рекорды лиг по количеству отраженных бросков за матч:

КХЛ: 83 сейва, Карри Рамо, «Йокерит»

МХЛ: 82 сейва, Максим Ершов, «Молот»

ВХЛ: 81 сейв, Никита Богданов, «СКА-Нева» (до Плешкова)

НХЛ: 85 сейвов, Йоонас Корписало, «Коламбус»

Белорусская Экстралига: 107 сейвов, Александр Бородуля, «Юность»

Артемию Плешкову 21 год, он является уроженцем Москвы. Молодой голкипер имеет опыт игры в КХЛ за «Сочи» и СКА.

«Академия Михайлова» впервые в своей истории сыграет в полуфинале Кубка Петрова.