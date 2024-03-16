АКМ вышла в 1/2 финала Кубка Петрова, обыграв «СКА-Нева» в шестичасовом матче
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В Санкт-Петербурге завершился четвёртый матч серии плей-офф ВХЛ, в котором местная «СКА-Нева» уступила тульской «Академии Михайлова» (0:1 ОТ).
ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
16 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
ОТ
АКМ
Тульская область
0:1 Шипов (Теряев, Рассейкин) – 158:11 (5x5)
Этот матч вошёл в историю ВХЛ как второй по продолжительности. Команды сыграли в общей сложности 158 минут, не доиграв всего две минуты до шестого овертайма. Соперникам не хватило чуть более пяти минут игрового времени чтобы побить исторический рекорд по времени нахождения на льду. Он был зафиксирован в сезоне-2017/2018 в матче между той же «СКА-Нева» и питерским «Динамо», которые провели на льду 163 минуты и 36 секунд.
Единственный гол в этом матче на счету нападающего Ильи Шипова.
Таким образом, «Академия Михайлова» впервые в своей истории сыграет в полуфинале Кубка Петрова.
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