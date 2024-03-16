Эмоции игроков АКМ после победного гола в пятом овертайме матча со «СКА-Нева». Видео

В Санкт-Петербурге завершился четвёртый матч серии плей-офф ВХЛ, в котором местная «СКА-Нева» уступила тульской «Академии Михайлова» (0:1 ОТ).

Единственный гол в матче, на исходе пятого овертайма, забил нападающий туляков Илья Шипов. Эта шайба принесла АКМ четвёртую победу в серии, что позволило команде из Тулы впервые в своей истории выйти в полуфинал Кубка Петрова.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео эмоций хоккеистов АКМ после шайбы Шипова:

ВИДЕО

Этот матч вошёл в историю ВХЛ как второй по продолжительности. Команды сыграли в общей сложности 158 минут, не доиграв всего две минуты до шестого овертайма. Соперникам не хватило чуть более пяти минут игрового времени чтобы побить исторический рекорд по времени нахождения на льду. Он был зафиксирован в сезоне-2017/2018 в матче между той же «СКА-Нева» и питерским «Динамо», которые провели на льду 163 минуты и 36 секунд.