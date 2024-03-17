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Панарин вернулся в топ-5 лучших бомбардиров сезона НХЛ

Панарин вернулся в топ-5 лучших бомбардиров сезона НХЛ
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Российский нападающий Артемий Панарин вышел на пятое место в гонке бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги, набрав 93 очка.

Российский нападающий забил два гола и сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» (7:4). Таким образом, на счету Панарина 38 голов и 55 результативных передач, что позволило ему обойти нападающего «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанена, на счету которого 90 (34+56) очков.

Следующей целью Панарина является нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, на счету которого 95 очков. Возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон (115). На втором месте располагается российский нападающий Никита Кучеров (112).

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