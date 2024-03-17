40 сейвов Тарасова помогли «Коламбусу» обыграть «Сан-Хосе»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Бун Дженнер, Александер Нюландер (дважды) и Джонни Гордо. Российский голкипер Даниил Тарасов сделал 40 сейвов. Защитник Иван Проворов отметился результативной передачей. Нападающий Кирилл Марченко и форвард Дмитрий Воронков завершили матч с коэффициентом полезности «-1».

За «Сан-Хосе» отличились Фабиан Зеттерлунд и Генри Тран. Российский нападающий Александр Барабанов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Форвард Клим Костин также не отметился результативными действиями.

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