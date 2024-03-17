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Коламбус Блю Джекетс – Сан-Хосе Шаркс 3:2, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 17 марта

40 сейвов Тарасова помогли «Коламбусу» обыграть «Сан-Хосе»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Дженнер (Годро, Сиверсон) – 17:41     2:0 Нюландер (Проворов) – 20:49     2:1 Зеттерлунд (Ферраро, Гранлунд) – 31:48     3:1 Годро (Нюландер, Дженнер) – 35:03     3:2 Тран (Лабанк) – 51:42     4:2 Нюландер (Годро) – 58:55    

В составе победителей забивали Бун Дженнер, Александер Нюландер (дважды) и Джонни Гордо. Российский голкипер Даниил Тарасов сделал 40 сейвов. Защитник Иван Проворов отметился результативной передачей. Нападающий Кирилл Марченко и форвард Дмитрий Воронков завершили матч с коэффициентом полезности «-1».

За «Сан-Хосе» отличились Фабиан Зеттерлунд и Генри Тран. Российский нападающий Александр Барабанов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Форвард Клим Костин также не отметился результативными действиями.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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