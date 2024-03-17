СКА вернул Плешкова в основной состав. Вчера Артемий установил мировой рекорд по сейвам

Клуб Континентальной хоккейной лиги СКА возвращает в состав российского голкипера Артемия Плешкова, накануне установившего мировой рекорд по сейвам в одном матче.

«Голкипер Артемий Плешков, а также нападающие Кирилл Танков и Илья Федотов переведены в основной состав СКА и присоединятся к команде в ближайшее время», – сказано в официальном сообщении пресс-службы армейского клуба.

Напомним, что 16 марта командированный в расположение клуба ВХЛ «СКА-Нева» 21-летний голкипер Плешков в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Петрова с тульским АКМ (0-4) отразил 124 из 125 бросков за 158 минут и 11 секунд. Ранее ни один вратарь в истории мирового хоккея не отражал такое количество бросков в одном матче.