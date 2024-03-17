Кучеров повторил достижение Могильного и Малкина за карьеру в НХЛ

Сегодня, 17 марта, «Флорида Пантерз» на своей площадке уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) завершилась со счётом 3:5 (0:2, 2:2, 1:1).

Российский форвард гостей Никита Кучеров записал на свой счёт гол и голевую передачу. В концовке нападающий поразил пустые ворота, забросив свою 40-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. 30-летний Кучеров достиг отметки 40 шайб в третий раз за карьеру в лиге.

Среди россиян в истории НХЛ больше таких сезонов у капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (13), Ильи Ковальчука (6) и Павла Буре (5). Столько же – у Александра Могильного и нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (по 3).