Шайба Овечкина и очки двух других россиян помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер»

Сегодня, 17 марта, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила на «Роджерс-Арене» в Канаде и завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

Хозяева открыли счёт во встрече на второй минуте первого периода. В их составе отличился Брок Бёзер. В моменте с голом ему ассистировали Куинн Хьюз и российский нападающий Илья Михеев. В начале второго периода с разницей в чуть больше одной минуты гости сумели отыграться и выйти вперёд, быстро забросив две шайбы. Автором первой из них стал Том Уилсон, которому ассистировали российский нападающий Иван Мирошниченко и Джон Карлсон. Вторую шайбу в свой актив записал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. В моменте с голом ему помогали Александр Алексеев и Коннор Макмайкл. Больше голов в матче зафиксировано не было.

«Ванкувер» остался на первом месте Западной конференции, имея в активе 92 очка. «Вашингтон» находится на девятой строчке Востока, у них 73 очка.

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