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Ванкувер — Вашингтон 1:2, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ

Шайба Овечкина и очки двух других россиян помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер»
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Сегодня, 17 марта, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила на «Роджерс-Арене» в Канаде и завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

Хозяева открыли счёт во встрече на второй минуте первого периода. В их составе отличился Брок Бёзер. В моменте с голом ему ассистировали Куинн Хьюз и российский нападающий Илья Михеев. В начале второго периода с разницей в чуть больше одной минуты гости сумели отыграться и выйти вперёд, быстро забросив две шайбы. Автором первой из них стал Том Уилсон, которому ассистировали российский нападающий Иван Мирошниченко и Джон Карлсон. Вторую шайбу в свой актив записал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. В моменте с голом ему помогали Александр Алексеев и Коннор Макмайкл. Больше голов в матче зафиксировано не было.

«Ванкувер» остался на первом месте Западной конференции, имея в активе 92 очка. «Вашингтон» находится на девятой строчке Востока, у них 73 очка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бёзер (Хьюз, Михеев) – 01:11     1:1 Уилсон (Мирошниченко, Карлсон) – 26:01     1:2 Овечкин (Макмайкл, Алексеев) – 27:54    
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