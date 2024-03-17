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Маккиннон увеличил отрыв от Кучерова до двух очков в списке лучших бомбардиров НХЛ

Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон увеличил отрыв от российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова до двух очков в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Форвард «Эвеланш» отметился результативной передачей в голе Арттури Лехконена на последней секунде овертайма с «Эдмонтоном» (3:2 ОТ). Таким образом, на счету Маккинона в текущем сезона стало 116 (42+74) очков в 68 матчах.

Кучеров забил гол и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» (5:3). Россиянин набрал 114 (40+74) очков в регулярном чемпионате в 66 проведённых матчах.

Всего за карьеру в НХЛ Кучеров принял участие в 710 матчах, в которых записал в свой актив 316 голов и 527 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+129».