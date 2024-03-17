Маккиннон увеличил отрыв от Кучерова до двух очков в списке лучших бомбардиров НХЛ
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Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон увеличил отрыв от российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова до двух очков в списке лучших бомбардиров НХЛ.
Форвард «Эвеланш» отметился результативной передачей в голе Арттури Лехконена на последней секунде овертайма с «Эдмонтоном» (3:2 ОТ). Таким образом, на счету Маккинона в текущем сезона стало 116 (42+74) очков в 68 матчах.
Кучеров забил гол и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» (5:3). Россиянин набрал 114 (40+74) очков в регулярном чемпионате в 66 проведённых матчах.
Всего за карьеру в НХЛ Кучеров принял участие в 710 матчах, в которых записал в свой актив 316 голов и 527 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+129».
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Уокер (Лехконен, Джонсон) – 30:39 1:1 Фёгеле (Бушар) – 45:46 2:1 Кэррик (Янмарк, Перри) – 51:48 2:2 Уокер (Миттельштадт, Друен) – 54:40 2:3 Лехконен (Маккиннон, Макар) – 64:59
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