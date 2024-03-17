«Отдаю ему дожное, он был хорош». Райнхарт — о 47 сейвах Василевского в матче с «Флоридой»

Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт отметил отличную игру вратаря «Тампа-Бэй» Андрея Василевского. Россиянин в матче с «Пантерз» (5:3) пропустил три гола, отразив 47 бросков по воротам. После того как счёт стал 4:0 в пользу гостей, «Флорида» перебросала «Тампу» со счётом 37:3 в оставшееся время матча.

«Их вратарь сыграл очень хорошо. Наша команда имела множество отличных голевых моментов, так что нужно отдать должное Василевскому. Во второй половине матча мы показали именно ту игру, которую всегда хотим видеть», — цитирует Райнхарта пресс-служба клуба.

Василевский был признан второй звездой матча. «Тампа-Бэй» взяла реванш у принципиального соперника за разгромное поражение в прошлой встрече со счётом 2:9.