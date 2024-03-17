Оши: всегда здорово, когда «Большая восьмёрка» забивает гол во время твоей смены на льду

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши оценил победный гол капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Ванкувером» (2:1). В моменте с голом ему ассистировали соотечественник, российский защитник Александр Алексеев и канадец Коннор Макмайкл.

«Отличная работа от Алексеева, который тонко прочувствовал момент для передачи. Когда шайба сразу не влетела в сетку, это заставило меня нервничать. Было бы здорово, если бы Макмайкл просто забросил шайбу в ворота, но всегда здорово, когда «Большая восьмёрка» забивает гол во время твоей смены на льду», — цитирует Оши пресс-служба клуба.

Этот гол стал 127-м победным в карьере Овечкина. По этому показателю россиянин уступает лишь Яромиру Ягру, на счету которого 135 победных голов в НХЛ.