«Сегодня все выложились на полную». Оши оценил победу в своём 1000-м матче в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши прокомментировал победу в своём 1000-м матче в НХЛ. Американский форвард принял участие в победном матче с «Ванкувером» (2:1). Оши не смог завершить тренировку перед матчем из-за травмы верхней части тела, и его участие в игре с «Кэнакс» было под вопросом.

«Сегодня, конечно, были американские горки, а утром я испытал небольшой страх. Решение о моём участии в матче было принято в конце разминки. Очевидно, это особенный вечер и мне хотелось играть, а не принимать поздравления просто так и откладывать этот юбилей. Но я также не хотел оставить команду в меньшинстве, и было бы хуже всего, если бы я начал матч и не смог его закончить. Когда я, наконец, понял, что готов, настало время действовать.

Сегодня вечером все работали на пределе своих возможностей, выложились на полную и играли с душой. Эта победа была одержана на характере», — цитирует Оши пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Оши принял участие в 44 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 11 голов и восемь результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ американский нападающий провёл 1000 матчей, забив 301 гол и сделав 388 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+83».