Панарин стал четвёртым крайним форвардом в истории НХЛ по скорости достижения 500 передач

Сегодня, 17 марта, в Питтсбурге (США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» со счётом 7:4.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Всего в НХЛ в карьере россиянина стало 500 результативных передач. На это Панарину потребовалось провести 657 матчей, что является четвёртым показателем серди крайних нападающих в истории НХЛ.

На третьем месте по скорости достижения 500 передач в НХЛ среди крайних форвардов находится Яри Курри (654 матча). Второе место занимает Яромир Ягр, уложившийся в 642 матча. Лидером по этому показателю в истории НХЛ является Ги Лафлёр, который отдал 500 передач за 641 матч.