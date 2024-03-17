Панарин стал третьим среди действующих игроков НХЛ по скорости достижения 500 передач

Сегодня, 17 марта, в Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» со счётом 7:4.

В этом матче форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин достиг отметки в 500 результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ. Перед встречей с «Питтсбургом» у форварда «Рейнджерс» было 497 ассистов за 656 матчей. В игре с «Пингвинз» он ассистировал Адаму Фоксу, Мике Зибанежаду и К’Андре Миллеру, сумев оформить ассистентский хет-трик.

Среди действующих хоккеистов лишь двоим удалось сделать 500 голевых передач за меньшее число матчей, чем Панарину. Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид добился этого за 527 игр, тогда как капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби – за 554.