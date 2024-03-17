Панарин оценил вероятность установления личного рекорда результативности за сезон НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что не думает о том, что может установить личный рекорд результативности за сезон НХЛ. На счету россиянина 93 (38+55) очка в 67 матчах текущего сезона. Личный рекорд россиянина по результативности установлен в сезоне-2021/2022, когда Панарин набрал 96 (22+74) очков за 75 матчей.

«Это может быть мой лучший сезон в НХЛ? Я не думаю об этом или стараюсь не думать. Может быть, потом, после завершения сезона я оценю это. Но не по его ходу», – цитирует Панарина пресс-служба лиги.

В победном матче с «Питтсбургом» Панарин стал автором двух заброшенных шайб и трёх результативных передач. Россиянин стал четвёртым крайним форвардом в истории НХЛ по скорости достижения 500 передач в лиге.