Купер — о 47 сейвах Василевского: это тот Вася, которого мы видим уже десять лет

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал феноменальную игру вратаря Андрея Василевского в матче с «Флоридой» (5:3). Россиянин отразил 47 бросков по воротам и был признан второй звездой встречи.

«Это был тот Вася, которого мы видим на протяжении уже десяти лет. И поэтому он лучший вратарь в НХЛ», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

В текущем сезона Василевский одержал 24 победы в 41 матче с процентом отражённых бросков 89,8%. Всего в карьере 29-летний российский голкипер провёл в НХЛ 466 матчей, в которых одержал 287 побед с процентом отражённых бросков 91,7%.

После 67 матчей «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции с 78 очками. «Флорида» расположилась на первой строчке той же конференции, набрав 94 очка в 68 играх.