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Главный тренер «Монреаля» покинул клуб на неопределённое время по семейным обстоятельствам

Главный тренер «Монреаля» покинул клуб на неопределённое время по семейным обстоятельствам
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Главный тренер «Монреаля» Мартен Сан-Луи покинул клуб на неопределённое время по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба клуба. В отсутствие Сан-Луи обязанности главного тренера будет выполнять ассистент Тревор Летовски.

«Это были эмоциональные 24 часа, когда он покинул клуб по семейным обстоятельствам. Безусловно, Мартен является нашим лидером, и это так же эмоционально отразилось и на игроках и персонале нашей команды. Сегодня, мы потеряли частичку себя, но постараемся с этим справиться. Ребята показали, как им дорог Мартен», — цитирует Летовски пресс-служба клуба.

Мартен Сен-Луи возглавил «Монреаль» в феврале 2022 года. «Канадиенс» проиграли 11 из последних 14 матчей и на 13 очков отстают от зоны плей-офф.

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