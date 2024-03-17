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«Химик» обыграл «Югру» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии четвертьфинала ВХЛ

«Химик» обыграл «Югру» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии четвертьфинала ВХЛ
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В ледовом дворце «Подмосковье» имени Н. Эпштейна прошёл четвёртый матч второго раунда плей-офф Всероссийской хоккейной лиги между воскресенским «Химиком» и «Югрой» из Ханты-Мансийска. В овертайме со счётом 4:3 победу одержала команда хозяев.

ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
17 марта 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Химик В
Воскресенск
Окончен
4 : 3
ОТ
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 Королёв (Ткаченко) – 04:33 (5x5)     1:1 Мисников (Елизаров, Костенко) – 16:29 (5x5)     2:1 Ткаченко (Кровяков) – 21:15 (4x5)     3:1 Егоров (Соколов, Кровяков) – 24:07 (5x4)     3:2 Шиксатдаров (Переляев, Мисников) – 46:36 (5x4)     3:3 Переляев (Авраменко) – 47:07 (5x4)     4:3 Губин (Талалуев, Липанов) – 64:46 (5x4)    

Заброшенными шайбами в составе «Химика» отметились Вениамин Королёв, Павел Ткаченко, Алексей Егоров и Олег Губин, на счету которого победный гол в овертайме. У «Югры» забивали Артём Мисников, Ильдар Шиксатдаров и Семён Переляев.

Также на счету Мисникова, Переляева и Ткаченко по одной передаче, ассистентским дублем отметился нападающий победителей — Максим Кровяков.

После победы «Химика» счёт в серии сравнялся — 2-2. Следующий, пятый матч, команды проведут 20 марта на домашнем льду «Югры».

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