«Химик» обыграл «Югру» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии четвертьфинала ВХЛ

В ледовом дворце «Подмосковье» имени Н. Эпштейна прошёл четвёртый матч второго раунда плей-офф Всероссийской хоккейной лиги между воскресенским «Химиком» и «Югрой» из Ханты-Мансийска. В овертайме со счётом 4:3 победу одержала команда хозяев.

Заброшенными шайбами в составе «Химика» отметились Вениамин Королёв, Павел Ткаченко, Алексей Егоров и Олег Губин, на счету которого победный гол в овертайме. У «Югры» забивали Артём Мисников, Ильдар Шиксатдаров и Семён Переляев.

Также на счету Мисникова, Переляева и Ткаченко по одной передаче, ассистентским дублем отметился нападающий победителей — Максим Кровяков.

После победы «Химика» счёт в серии сравнялся — 2-2. Следующий, пятый матч, команды проведут 20 марта на домашнем льду «Югры».