Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по запросу Жамнова на гол Яковлева

Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по запросу Жамнова на гол Яковлева
Аудио-версия:
Комментарии

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовал видео, в котором разъяснил, почему тренерский запрос наставника «Спартака» Алексея Жамнова на положение «вне игры» не был удовлетворён.

«На 37-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком «Металлурга» Егором Яковлевым, главный тренер команды «Спартак» взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено – положения «вне игры» не было, хороший гол», — говорится в заявлении лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Сегодня «Спартак» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ со счётом 0:4. Шайба Яковлева стала третьей в матче. Отметим, что после этого гола Жамнов взял ещё один просмотр на шайбу Никиты Гребёнкина в третьем периоде. В этом случае гол не был засчитан.

Материалы по теме
Видео
Жамнов взял неудачный запрос на положение вне игры перед голом «Металлурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android