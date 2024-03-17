Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по запросу Жамнова на гол Яковлева

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовал видео, в котором разъяснил, почему тренерский запрос наставника «Спартака» Алексея Жамнова на положение «вне игры» не был удовлетворён.

«На 37-й минуте матча после взятия ворот, произведённого игроком «Металлурга» Егором Яковлевым, главный тренер команды «Спартак» взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено – положения «вне игры» не было, хороший гол», — говорится в заявлении лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Сегодня «Спартак» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ со счётом 0:4. Шайба Яковлева стала третьей в матче. Отметим, что после этого гола Жамнов взял ещё один просмотр на шайбу Никиты Гребёнкина в третьем периоде. В этом случае гол не был засчитан.