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Капитан «Спартака» Вишневский высказался о сухом поражении от «Металлурга»

Капитан «Спартака» Вишневский высказался о сухом поражении от «Металлурга»
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Защитник и капитан хоккейного клуба «Спартак» Дмитрий Вишневский прокомментировал результат первого матча второго раунда плей-офф с магнитогорским «Металлургом».

«Мы не забили свои голы, хотя моментов для этого было достаточно — наверное, проиграли в мелочах, не хватило нам агрессии перед воротами, да и реализация очень подвела. Нам обязательно нужно поправить эти моменты к следующей игре, лезть в каждый стык в борьбе за шайбу — и тогда всё обязательно получится!» — приводит слова Вишневского пресс-служба клуба.

17 марта на «Арене-Металлург» московская команда всухую проиграла «Металлургу» со счётом 0:4 и теперь уступает в серии 0-1. Следующий матч этой четвертьфинальной серии состоится 19 марта.

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