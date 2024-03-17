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Тренер СКА Ротенберг: не сдали этот экзамен, готовимся к следующему

Тренер СКА Ротенберг: не сдали этот экзамен, готовимся к следующему
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (2:3).

«Первый бросок в створ только на 12-й минуте? Второй и третий период хорошо играли, создали много моментов. Нужно дорожить моментами, забивать голы. Понимаем, что сами должны улучшить нашу игру, мы сами виноваты. Не сдали этот экзамен, готовимся к следующему. Если разбирать все детали, пресс-конференцию можно провести часа на два, регламентом это вроде бы запрещено.

Как меняется стиль из-за отсутствия Никишина? Командная игра. Команда играет, и отсутствие одного или второго игрока не влияет на команду. Надеемся, что Никишин выйдет в следующей игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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