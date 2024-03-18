Орлову не хватило одного очка для повторения рекорда франшизы «Каролины» из прошлого века

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Каролинe Харрикейнз». Встреча прошла в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:2.

В составе победителей отличились Дмитрий Орлов (дубль), Евгений Кузнецов, Сет Джарвис, Джейлен Чатфилд, Джейк Гюнцель и Брендан Лемье. Защитник Орлов также записал на свой счёт две результативные передачи.

Примечательно, что набравшему 4 (2+2) очка Орлову сегодня не хватило всего одного результативного действия, чтобы повторить рекорд франщизы, установленный ещё в прошлом веке, когда клуб носил название «Хартфорд Уэйлерс».

Всего два защитника в истории франшизы смогли набрать пять очков в одном матче. В 1980 году подобным достижением отметился Марк Хоу (0+5 в матче с «Бостоном»), а спустя девять лет его достижение повторил Дэйв Бабич (1+4 во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз»).