Евгений Кузнецов сравнялся с Андреем Марковым по очкам за карьеру в НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Каролинe Харрикейнз». Встреча прошла в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:2.
В составе победителей отличились Дмитрий Орлов (дубль), Евгений Кузнецов, Сет Джарвис, Джейлен Чатфилд, Джейк Гюнцель и Брендан Лемье. Кузнецов также отметился одной результативной передачей.
Второе очко в матче позволило Кузнецову достичь отметки в 572 балла за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на 18-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги. Сегодня Евгений повторил результат защитника Андрея Маркова, который набрал 572 очка в 990 матчах. Форвард Кузнецов набрал аналогичное количество очков за 729 матчей.
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