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Евгений Кузнецов сравнялся с Андреем Марковым по очкам за карьеру в НХЛ

Евгений Кузнецов сравнялся с Андреем Марковым по очкам за карьеру в НХЛ
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Каролинe Харрикейнз». Встреча прошла в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:2.

В составе победителей отличились Дмитрий Орлов (дубль), Евгений Кузнецов, Сет Джарвис, Джейлен Чатфилд, Джейк Гюнцель и Брендан Лемье. Кузнецов также отметился одной результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 7
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Орлов (Лемье, Нечас) – 07:19     1:1 Шабо (Ткачук, Келли) – 13:50     1:2 Кузнецов (Шей, Орлов) – 22:03 (pp)     2:2 Штюцле (Шабо, Жиру) – 24:51     2:3 Джарвис (Ахо, Гюнцель) – 39:38     2:4 Чатфилд (Ахо, Орлов) – 44:41     2:5 Орлов (Свечников, Кузнецов) – 47:14     2:6 Гюнцель (Ахо, Чатфилд) – 48:52     2:7 Лемье (Бёрнс, Славин) – 53:07    

Второе очко в матче позволило Кузнецову достичь отметки в 572 балла за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на 18-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги. Сегодня Евгений повторил результат защитника Андрея Маркова, который набрал 572 очка в 990 матчах. Форвард Кузнецов набрал аналогичное количество очков за 729 матчей.

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