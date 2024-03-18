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Дмитрий Орлов стал первой звездой игрового дня в НХЛ

Дмитрий Орлов стал первой звездой игрового дня в НХЛ
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В ночь на 18 марта (мск) в НХЛ прошёл очередной игровой день, в рамках которого было сыграно пять встреч.

По итогам игрового дня пресс-службой лиги были выбрани три лучших хоккеиста. Первой звездой стал российский защитник Дмитрий Орлов. Игрок «Харрикейнз» набрал 4 (2+2) очка в матче с «Оттавой Сенатор» (7:2).

Второй звездой стал форвард «Виннипег Джетс» Тайлер Тоффоли, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (6:1).

Третьей звездой признан Сидни Кросби. Капитан «Питтсбург Пингвинз» отметился заброшенной шайбой и ассистом в матче с «Детройт Ред Уингз» (6:3). Напомним, после сегодняшнего гола Кросби сравнялся с Уэйном Гретцки по количество шайб, заброшенных за один клуб.

В текущем сезоне НХЛ в активе Орлова пять шайб и 19 результативных передач.

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