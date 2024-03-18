Все результаты игрового дня НХЛ 18 марта

Сегодня, 18 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 95 очками после 69 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 92 очка за 68 матчей.