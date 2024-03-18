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Все результаты игрового дня НХЛ 18 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 18 марта
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Сегодня, 18 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Хорват (Нельсон) – 14:08 (sh)     1:1 Зибанеджад (Рослович) – 20:27     2:1 Кайлли (Линдгрен, Фокс) – 30:14     2:2 Хорват (Нельсон, Райлли) – 33:55     3:2 Бродзински (Миллер, Веннберг) – 35:01     4:2 Какко (Густафссон, Джонс) – 42:36     5:2 Лафреньер (Панарин, Миллер) – 50:42    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир – 40:38     1:1 Каррье (Пьетранджело, Ханифин) – 42:57     2:1 Айкел (Ханифин) – 51:06     3:1 Карлссон (Стивенсон, Теодор) – 59:41    
НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Карпентер (Барабанов, Лабанк) – 10:33     0:2 Костин (Гранлунд, Ферраро) – 16:32     1:2 Курашев (Джонсон, Бедард) – 34:02     2:2 Донато (Тинорди, Мегна) – 50:39     3:2 Корчински (Райхель) – 51:51     4:2 Андерсон (Блэквелл, Власик) – 52:02     5:2 Бедард (Курашев, Джонсон) – 59:59    
НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Смит (Петтерссон, Карлссон) – 10:10     1:1 Рэймонд (Перрон, Шьяро) – 15:39     2:1 Кросби – 18:53     3:1 Пуустинен (Смит, Эллер) – 19:16     4:1 Бантинг (Пуустинен, Малкин) – 29:34     4:2 Фишер (Расмуссен, Питри) – 37:35     5:2 Эллер (Кросби, Летанг) – 39:39 (pp)     5:3 Рэймонд (Кейн, Гостисбер) – 56:37 (pp)     6:3 О'Коннор (Раст, Грейвз) – 59:34    
НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 7
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Орлов (Лемье, Нечас) – 07:19     1:1 Шабо (Ткачук, Келли) – 13:50     1:2 Кузнецов (Шей, Орлов) – 22:03 (pp)     2:2 Штюцле (Шабо, Жиру) – 24:51     2:3 Джарвис (Ахо, Гюнцель) – 39:38     2:4 Чатфилд (Ахо, Орлов) – 44:41     2:5 Орлов (Свечников, Кузнецов) – 47:14     2:6 Гюнцель (Ахо, Чатфилд) – 48:52     2:7 Лемье (Бёрнс, Славин) – 53:07    
НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 6
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Шайфли, Демело) – 01:26     0:2 Элерс (Тоффоли, Монахан) – 21:10     0:3 Тоффоли (Элерс, Монахан) – 29:45     0:4 Стэнли – 32:00     0:5 Наместников (Бэррон, Пионк) – 38:24     1:5 Гонс (Кристиансен, Оливье) – 40:39     1:6 Тоффоли – 57:34    
НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2024, понедельник. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри (Минтюков, ЛаКомбе) – 13:41     1:1 Хейз (Крюг, Болдюк) – 34:56     2:1 Томас (Бучневич, Фолк) – 41:53 (pp)     3:1 Нейборс (Шенн, Бучневич) – 46:12 (pp)     4:1 Томас (Бучневич, Фолк) – 49:33 (pp)     4:2 Терри (Киллорн, Карлссон) – 59:52    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 95 очками после 69 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 92 очка за 68 матчей.

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