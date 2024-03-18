«В этом наша сила». Орлов рассказал, за счёт чего удалось обыграть «Оттаву»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов прокомментировал победу над «Оттавой» (7:2). Россиянин стал автором дубля и двух результативных передач.

«Сегодня в раздевалке было видно, что все устали, но нам нужно было выйти и сыграть сильно, а всё остальное оставить позади, и мы это сделали. Хорошо сыграли бригады меньшинства, наш вратарь сделал несколько хороших сейвов, и я думаю, что у нас было хорошее владение шайбой в зоне атаки. Мы создали много моментов и, очевидно, забили много голов.

В третьем периоде мы не допустили много ошибок. Мы просто забрасывали шайбу глубоко в чужую зону и пытались проводить форчекинг. В этом наша сила как команды. Когда у тебя есть шайба, тебе просто нужно открыться друг другу. Если у вас есть возможность забить, вы забиваете, и кто-то должен быть перед воротами. И я думаю, что сегодня мы проделали отличную работу перед воротами», — цитирует Орлова пресс-служба клуба.