Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В этом наша сила». Орлов рассказал, за счёт чего удалось обыграть «Оттаву»

«В этом наша сила». Орлов рассказал, за счёт чего удалось обыграть «Оттаву»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов прокомментировал победу над «Оттавой» (7:2). Россиянин стал автором дубля и двух результативных передач.

«Сегодня в раздевалке было видно, что все устали, но нам нужно было выйти и сыграть сильно, а всё остальное оставить позади, и мы это сделали. Хорошо сыграли бригады меньшинства, наш вратарь сделал несколько хороших сейвов, и я думаю, что у нас было хорошее владение шайбой в зоне атаки. Мы создали много моментов и, очевидно, забили много голов.

В третьем периоде мы не допустили много ошибок. Мы просто забрасывали шайбу глубоко в чужую зону и пытались проводить форчекинг. В этом наша сила как команды. Когда у тебя есть шайба, тебе просто нужно открыться друг другу. Если у вас есть возможность забить, вы забиваете, и кто-то должен быть перед воротами. И я думаю, что сегодня мы проделали отличную работу перед воротами», — цитирует Орлова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Он точно защитник? Орлов провёл лучший матч в составе «Каролины», набрав четыре очка
Видео
Он точно защитник? Орлов провёл лучший матч в составе «Каролины», набрав четыре очка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android