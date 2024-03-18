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Бедард — лучший бомбардир среди первых номеров драфта НХЛ в дебютном сезоне с 2017 года

Бедард — лучший бомбардир среди первых номеров драфта НХЛ в дебютном сезоне с 2017 года
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард забросил шайбу и отдал результативную передачу в победном матче с «Чикаго» (5:2). В текущем сезоне на счету 18-летнего форварда 53 (21+32) очка в 54 матчах.

Таким образом, Бедард показал лучший бомбардирский результат для первых номеров драфта НХЛ в дебютном сезоне в лиге с 2017 года. Следующим ориентиром для Коннора является результат нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса, который в дебютном сезоне-2016/2017 набрал 69 (40+29) очков в 82 играх.

Рекордсменом по числу очков среди первых номеров драфта НХЛ в дебютном сезоне в лиге является капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин в дебютном для себя сезоне-2005/2006 набрал 106 (52+54) очков в 81 матче.

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