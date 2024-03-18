Крикунов: если ярославцы сыграют дисциплинированно, то они пройдут «Авангард»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что «Локомотив» должен проходить «Авангард», если ярославцы будут играть дисциплинированно и сведут к минимуму попытки большинства омичей. В первом матче серии второго раунда плей-офф «Локомотив» обыграл «Авангард» со счётом 2:1 в овертайме.

«В серии «Авангарда» и «Локомотива» я не вижу фаворита. Если ярославцы сыграют дисциплинированно, не будут удаляться, то они выиграют. Потому что основные голы омичей связка Ткачёв – Буше забивает в большинстве», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».

Второй матч серии между «Авангардом» и «Локомотивом» пройдёт сегодня, 18 марта, в Омске и начнётся в 16:30 мск. В первом раунде плей-офф ярославцы обыграли ЦСКА со счётом 4-1 в серии, а «Авангард» оказался сильнее «Лады» в пяти матчах.