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Шайба попала в ребёнка на матче «Авангард» — «Локомотив»

Шайба попала в ребёнка на матче «Авангард» — «Локомотив»
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В данный момент в Омске на «G-Drive Арене» проходит второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом». Сейчас идёт второй период, счёт 2:0 в пользу ярославской команды. Заброшенными шайбами отметились Максим Берёзкин и Степан Никулин.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
18 марта 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
3-й период
0 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Каюмов) – 15:35 (5x5)     0:2 Никулин – 31:29 (5x5)     0:3 Никулин (Сергеев) – 35:07 (5x5)     0:4 Тесанов (Красковский, Полунин) – 36:50 (5x5)     0:5 Сергеев (Берёзкин, Каюмов) – 39:35 (5x4)    
кадр из трансляции матча

кадр из трансляции матча

В начале второго игрового отрезка произошёл неприятный инцидент. Во время розыгрыша большинства омской команды защитник Дамир Шарипзянов нанёс бросок, после которого шайба отскочила и вылетела на трибуны, попав в голову юному болельщику «Авангарда».

Мальчику тут же была оказана помощь, никаких серьёзных повреждений он не получил.

Большинство хозяева льда реализовать так и не смогли.

Напомним, в первом матче серии «Авангард» проиграл ярославской команде в овертайме со счётом 1:2.

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