Шайба попала в ребёнка на матче «Авангард» — «Локомотив»

В данный момент в Омске на «G-Drive Арене» проходит второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом». Сейчас идёт второй период, счёт 2:0 в пользу ярославской команды. Заброшенными шайбами отметились Максим Берёзкин и Степан Никулин.

кадр из трансляции матча

В начале второго игрового отрезка произошёл неприятный инцидент. Во время розыгрыша большинства омской команды защитник Дамир Шарипзянов нанёс бросок, после которого шайба отскочила и вылетела на трибуны, попав в голову юному болельщику «Авангарда».

Мальчику тут же была оказана помощь, никаких серьёзных повреждений он не получил.

Большинство хозяева льда реализовать так и не смогли.

Напомним, в первом матче серии «Авангард» проиграл ярославской команде в овертайме со счётом 1:2.