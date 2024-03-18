«Локомотив» получил удаление за «неправильную передачу клюшки» в матче с «Авангардом»

В данный момент в Омске на «G-Drive Арене» проходит второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом». После второго периода счёт 5:0 в пользу ярославской команды. Заброшенными шайбами отметились Максим Берёзкин, Степан Никулин (дважды), Даниил Тесанов и Андрей Сергеев.

На 21-й минуте матча, во время атаки «Авангарда», у защитника ярославского клуба Рушана Рафикова сломалась клюшка. Его партнёр по команде Артур Каюмов решил отдать ему свою, но сделал это с нарушением правил. Вместо того чтобы передать клюшку защитнику, Рафиков бросил её и получил две минуты за «неправильную передачу клюшки».

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Большинство омская команда реализовать не смогла.

Напомним, первый матч второго раунда плей-офф «Локомотив» выиграл в овертайме со счётом 2:1.