«Авангард» проигрывает «Локомотиву» 0:5 после второго периода

Сейчас на «G-Drive Арене» в Омске проходит второй матч серии между «Авангардом» и «Локомотивом» второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После второго периода счёт 5:0 в пользу ярославской команды.

Заброшенными шайбами отметились Максим Берёзкин, Степан Никулин (дважды), Даниил Тесанов и Андрей Сергеев. Пятый гол был забит в большинстве.

Второй игровой отрезок команда Михаила Кравца проиграла 4:0 и смогла нанести всего четыре броска в створ.

У «Локомотива» 10 бросков, четыре из них оказались голевыми.

Напомним, в первом матче этой четвертьфинальной серии Кубка Гагарина победитель определился только в овертайме. «Локомотив» выиграл ту встречу со счётом 2:1 и повёл в серии 1-0.