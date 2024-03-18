«Авангард» проигрывает «Локомотиву» 0:5 после второго периода
Поделиться
Сейчас на «G-Drive Арене» в Омске проходит второй матч серии между «Авангардом» и «Локомотивом» второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После второго периода счёт 5:0 в пользу ярославской команды.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
18 марта 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
3-й период
0 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Каюмов) – 15:35 (5x5) 0:2 Никулин – 31:29 (5x5) 0:3 Никулин (Сергеев) – 35:07 (5x5) 0:4 Тесанов (Красковский, Полунин) – 36:50 (5x5) 0:5 Сергеев (Берёзкин, Каюмов) – 39:35 (5x4)
Заброшенными шайбами отметились Максим Берёзкин, Степан Никулин (дважды), Даниил Тесанов и Андрей Сергеев. Пятый гол был забит в большинстве.
Второй игровой отрезок команда Михаила Кравца проиграла 4:0 и смогла нанести всего четыре броска в створ.
У «Локомотива» 10 бросков, четыре из них оказались голевыми.
Напомним, в первом матче этой четвертьфинальной серии Кубка Гагарина победитель определился только в овертайме. «Локомотив» выиграл ту встречу со счётом 2:1 и повёл в серии 1-0.
Комментарии
- 18 марта 2024
-
18:11
-
18:08
-
17:43
-
17:08
-
16:52
-
16:23
-
15:55
-
15:35
-
15:15
-
15:00
-
14:35
-
14:20
-
14:05
-
13:50
-
13:27
-
13:02
-
12:39
-
12:25
-
12:15
-
12:07
-
11:55
-
11:45
-
11:37
-
11:22
-
11:20
-
11:12
-
11:10
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:33
-
09:15