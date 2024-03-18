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«Авангард» проигрывает «Локомотиву» 0:5 после второго периода

«Авангард» проигрывает «Локомотиву» 0:5 после второго периода
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Сейчас на «G-Drive Арене» в Омске проходит второй матч серии между «Авангардом» и «Локомотивом» второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После второго периода счёт 5:0 в пользу ярославской команды.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
18 марта 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
3-й период
0 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Каюмов) – 15:35 (5x5)     0:2 Никулин – 31:29 (5x5)     0:3 Никулин (Сергеев) – 35:07 (5x5)     0:4 Тесанов (Красковский, Полунин) – 36:50 (5x5)     0:5 Сергеев (Берёзкин, Каюмов) – 39:35 (5x4)    

Заброшенными шайбами отметились Максим Берёзкин, Степан Никулин (дважды), Даниил Тесанов и Андрей Сергеев. Пятый гол был забит в большинстве.

Второй игровой отрезок команда Михаила Кравца проиграла 4:0 и смогла нанести всего четыре броска в створ.
У «Локомотива» 10 бросков, четыре из них оказались голевыми.

Напомним, в первом матче этой четвертьфинальной серии Кубка Гагарина победитель определился только в овертайме. «Локомотив» выиграл ту встречу со счётом 2:1 и повёл в серии 1-0.

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