Итоги игрового дня плей-офф МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге сегодня, 18 марта, прошли первые два матча второго раунда Кубка Харламова.
«Омские Ястребы» на домашнем льду принимали «Белых Медведей» из Челябинска. Со счётом 3:2 победу одержала команда хозяев.
В составе «Ястребов» заброшенными шайбами отметились Егор Родионов, Эдуард Голоднюк и Александр Филатьев, на счету которого также результативная передача.
У «Белых Медведей» отличились Никита Екимов и Егор Горбунов, подаривший своей команде шанс отыграться, сократив отставание от соперника, но сравнять счёт так и не вышло.
Счёт в серии 1-0 в пользу омичей.
Во втором матче встречались «Мамонты Югры» и «Чайка». Несмотря на подкрепление в виде игроков из основной команды — «Торпедо», нижегородский клуб уступил со счётом 0:2.
Оба гола в матче себе в актив записал нападающий Матвей Галенюк. Также очки набрали Максим Сахаров и Итай Иешуа Гуревич.
«Мамонты Югры» ведут в серии серии 1-0.
Следующие матчи обе пары сыграют завтра, 19 марта.
Также завтра свои первые игры во втором раунде плей-офф проведут пары «СКА-1946» — «Спартак» и «Локо» — «Алмаз».
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