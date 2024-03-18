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Кудашов – о Коновалове: сделали ставку на него, окончательное решение за мной

Кудашов – о Коновалове: сделали ставку на него, окончательное решение за мной
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал решение выйти на второй матч серии с «Трактором» (4:5 от) с Ильёй Коноваловым на льду. Вратарь был заменен по ходу второго периода на Максима Моторыгина.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
18 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 5
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Юртайкин) – 10:22 (5x5)     1:1 О'Делл (Пакетт, Уил) – 12:07 (5x4)     1:2 Антипин (Шабанов, Дронов) – 18:40 (5x4)     2:2 Гусев (Уил, Менелл) – 24:07 (5x3)     2:3 Родевальд (Робинсон, Котляревский) – 28:16 (5x5)     2:4 Бурдасов (Дер-Аргучинцев, Кравцов) – 35:20 (5x5)     3:4 Гусев (Ожиганов) – 42:53 (5x5)     4:4 Рашевский (Менелл) – 45:52 (5x5)     4:5 Шаров (Яруллин, Блажиевский) – 73:44 (5x5)    

«Выбор Коновалова? Начнём с того, что в той игре не было уж таких явных ошибок, поэтому сделали ставку на него.

Моторыгин начал разминаться ещё после второй пропущенной шайбы? Это была его личная идея, чтобы находиться в тонусе. Не заменил Коновалова раньше, чтобы его не добивать? Всё. Стоп. Закончили обсуждение игроков.

Кто в тренерском штабе принимает решение по выбору вратаря на игру? Естественно, я выслушиваю всех, и тренера вратарей, но окончательное решение за мной», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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