Кудашов – о Коновалове: сделали ставку на него, окончательное решение за мной

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал решение выйти на второй матч серии с «Трактором» (4:5 от) с Ильёй Коноваловым на льду. Вратарь был заменен по ходу второго периода на Максима Моторыгина.
«Выбор Коновалова? Начнём с того, что в той игре не было уж таких явных ошибок, поэтому сделали ставку на него.
Моторыгин начал разминаться ещё после второй пропущенной шайбы? Это была его личная идея, чтобы находиться в тонусе. Не заменил Коновалова раньше, чтобы его не добивать? Всё. Стоп. Закончили обсуждение игроков.
Кто в тренерском штабе принимает решение по выбору вратаря на игру? Естественно, я выслушиваю всех, и тренера вратарей, но окончательное решение за мной», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 18 марта 2024
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