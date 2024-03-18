Кудашов — о 0-2 в противостоянии с «Трактором»: «Динамо» не проиграло серию

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после второго матча четвертьфинала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором», в котором его команда уступила в овертайме со счётом 4:5, заявил, что ещё рано говорить о проигранной серии.

«Что на душе после такой развязки? Естественно, какое-то расстройство после поражения. Но это рабочий процесс. Мы не проиграли серию. Да, мы проигрываем, но, как я уже сказал, будем искать пути к победе.

Сегодня пропускали, когда владели инициативой? Вы знаете, я банально отвечу, что это хоккей. Так всегда бывает. Не всегда получается так, как ты хочешь.

На что надо сделать упор в подготовке к следующим матчам? На восстановлении.

Моторыгина начали поддерживать после каждого сейва? Я почувствовал поддержку болельщиков. Здесь правильно говорить вот так. Спасибо им, что они поддерживали нас до последнего и заставляли идти вперёд», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сейчас московское «Динамо» уступает в серии со счётом 0-2.