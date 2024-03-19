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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 51 шайбы в списке лучших снайперов в истории НХЛ

В эти минуты в Калгари (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На данный момент идёт второй период, счёт 4:1 в пользу гостей.

Дублем в составе гостей отметился российский нападающий Александр Овечкин, дважды реализовавший большинство. На данный момент у звёздного россиянина стало 843 шайбы за карьеру в НХЛ. Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) до 51 гола в списке лучших снайперов в истории лиги.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео 842-й и 843-й шайб в карьере российского суперфорварда:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 38-летнего Овечкина 52 (21+31) очка в 63 матчах.

На данный момент «Кэпиталз» имеют 73 очка и занимают четвёртое место в таблице Столичного дивизиона.