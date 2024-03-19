«Хотите знать почему?» Журналист — об уверенности в том, что «Вашингтон» будет в плей-офф
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Североамериканский журналист Роб Росси положительно смотрит на перспективы «Вашингтон Кэпиталз» завоевать путёвку в плей-офф в нынешнем сезоне.
«Я верю в «Вашингтон Кэпиталз» больше, чем в какую-либо другую команду Восточной конференции в борьбе за второй уайлд-кард.
Хотите знать почему?
Они остаются самими собой на протяжении всего сезона», — написал Росси в социальных сетях.
На данный момент «Кэпиталз» имеют 73 очка и занимают четвёртое место в таблице Столичного дивизиона. Команда Александра Овечкина в эти минуты проводит выездной матч с «Калгари Флэймз», где в третьем периоде ведёт в счёте 4:1. Сам Овечкин отметился дублем.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 03:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Сандин, Дженсен) – 14:59 0:2 Овечкин (Пасиоретти, Уилсон) – 25:58 (pp) 0:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 29:16 (pp) 1:3 Руни (Пахал, Коронато) – 30:41 1:4 Лапьер (Милано) – 34:22 2:4 Уигар (Баклунд) – 47:13 2:5 Уилсон (Маленстин, Карлсон) – 57:31
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ — 2023/2024 завершается в середине апреля.
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