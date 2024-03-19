«Хотите знать почему?» Журналист — об уверенности в том, что «Вашингтон» будет в плей-офф

Североамериканский журналист Роб Росси положительно смотрит на перспективы «Вашингтон Кэпиталз» завоевать путёвку в плей-офф в нынешнем сезоне.

«Я верю в «Вашингтон Кэпиталз» больше, чем в какую-либо другую команду Восточной конференции в борьбе за второй уайлд-кард.

Хотите знать почему?

Они остаются самими собой на протяжении всего сезона», — написал Росси в социальных сетях.

На данный момент «Кэпиталз» имеют 73 очка и занимают четвёртое место в таблице Столичного дивизиона. Команда Александра Овечкина в эти минуты проводит выездной матч с «Калгари Флэймз», где в третьем периоде ведёт в счёте 4:1. Сам Овечкин отметился дублем.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ — 2023/2024 завершается в середине апреля.