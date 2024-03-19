Овечкин сократил отставание от Торнтона в списке бомбардиров всех времён НХЛ до 2 очков

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).

Российский капитан гостей Александр Овечкин отметился в этом матче дублем, дважды реализовав большинство. Проводящий 1411-й матч в лиге Овечкин сегодня набрал 1536-е и 1537-е очки за карьеру в НХЛ и приблизился в списке бомбардиров всех времён к занимающему 13-е место Джо Торнтону (1539 очков в 1714 матчах). Таким образом, разрыв между игроками теперь составляет всего два очка.

Напомним, благодаря заброшенным шайбам Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 51 гола за карьеру в НХЛ.

«Столичные» одержали третью победу подряд, набрали 75 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, продолжая борьбу за плей-офф.