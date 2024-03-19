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Овечкин сократил отставание от Торнтона в списке бомбардиров всех времён НХЛ до 2 очков

Овечкин сократил отставание от Торнтона в списке бомбардиров всех времён НХЛ до 2 очков
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В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 03:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Сандин, Дженсен) – 14:59     0:2 Овечкин (Пасиоретти, Уилсон) – 25:58 (pp)     0:3 Овечкин (Карлсон, Строум) – 29:16 (pp)     1:3 Руни (Пахал, Коронато) – 30:41     1:4 Лапьер (Милано) – 34:22     2:4 Уигар (Баклунд) – 47:13     2:5 Уилсон (Маленстин, Карлсон) – 57:31    

Российский капитан гостей Александр Овечкин отметился в этом матче дублем, дважды реализовав большинство. Проводящий 1411-й матч в лиге Овечкин сегодня набрал 1536-е и 1537-е очки за карьеру в НХЛ и приблизился в списке бомбардиров всех времён к занимающему 13-е место Джо Торнтону (1539 очков в 1714 матчах). Таким образом, разрыв между игроками теперь составляет всего два очка.

Напомним, благодаря заброшенным шайбам Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 51 гола за карьеру в НХЛ.

«Столичные» одержали третью победу подряд, набрали 75 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, продолжая борьбу за плей-офф.

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