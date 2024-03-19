Александр Овечкин признан первой звездой матча с «Калгари»

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (2:5). После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи.

Первой звездой признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин, в активе которого две заброшенные шайбы.

Второй звездой стал голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен, совершивший по ходу матча 34 сейва. Третья звезда — форвард «Флэймз» Кевин Руни, ставший автором гола.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 38-летнего Овечкина 52 (21+31) очка в 64 матчах.

«Столичные» одержали третью победу подряд, набрали 75 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, продолжая борьбу за плей-офф.