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Овечкин сократил отставание от Ягра в борьбе за первое место по победным голам в НХЛ

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).

Российский капитан гостей Александр Овечкин отметился в этом матче дублем, дважды реализовав большинство. Вторая из его шайб оказалась в этом матче победной.

Таким образом, на счету россиянина стало 128 победных голов за карьеру в НХЛ. По этому показателю Александр занимает второе место в истории и уступает лишь легендарному чешскому форварду Яромиру Ягру, на счету которого 135 победных шайб в лиге.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 38-летнего Овечкина 52 (21+31) очка в 64 матчах.

«Столичные» одержали третью победу подряд, набрали 75 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, продолжая борьбу за плей-офф.