«Опустили ниже канализации». Яркий спич главного тренера «Авангарда» после 0:7

Михаил Кравец разочаровался игрой «ястребов» во втором матче четвертьфинала и не стал молчать перед журналистами.

Второй домашний матч четвертьфинала Кубка Гагарина с «Локомотивом» обернулся для «Авангарда» кошмаром. Команда Михаила Кравца при своих болельщиках потерпела унизительное поражение со счётом 0:7, проиграв ярославцам буквально по всем компонентам. После игры с журналистами пообщались участники матча, и главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец не стал сдерживать эмоции перед прессой.

«Серия только началась. Эйфория? Кто может справляться с психологией, тот идёт дальше»

Первым же на пресс-конференцию пришёл главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

— Мы выдержали темп, забили вовремя голы, готовимся дальше.

— Удивил ли вас такой уровень сопротивления «Авангарда» сегодня?

— Я никогда не комментирую игру соперника, мы всегда относимся только с уважением. Серия только началась, мы просто готовимся к следующей игре.

— Какая была задача на третий период у «Локомотива»?

— Задача была простая – не потерять импульс.

— Самое главное сейчас – исключить эйфорию?

— Мы люди, ничто человеческое нам не чуждо. Но если ты хочешь двигаться вперёд, то нужно проходить такие медные трубы. Кто может справляться с таким психологическим фактором, тот и идёт дальше. Для нас это конкретная ступень.

— Сегодня заработало большинство, уделяли этому внимание после прошлого матча?

— Большинство – это такая субстанция…Работаешь целый год над ней. Это важный элемент, но только один из элементов. Сегодня это сработало, как будет дальше – не знаю.

— Удивило ли удаление Каюмова за «неправильную передачу клюшки»?

— Арбитры сразу объяснили своё решение, удивляться было некогда, нужно было сражаться в меньшинстве. Но, конечно, мы не должны делать глупости. Думаю, умнее будем.

«Оценка за игру одна — это кол. Проиграли по всему, по всем статьям»

Затем уже в зал для пресс-конференций омской арены пожаловал крайне расстроенный Михаил Кравец.

— Какая может быть оценка игры? Счёт сам за себя говорит, проиграли по всем статьям, по моментам, по борьбе, по желанию, по голам, по всему. Оценка одна – кол. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые, несмотря на такой счёт, поддерживали до конца игры и верили в нашу команду.

— Как поправить психологию перед следующим матчем?

— Если ты сильный человек, хоккеист и играешь в «Авангарде», то ты должен сам свою голову поправить и понять, что тебя сегодня опустили ниже канализации, и что нужно выходить и доказывать.

— Почему команда не готова была к матчу?

— Если бы она была не готова, то мы пропустили бы семь в первом периоде. Причины такой игры? Техническое мастерство, вывод шайбы из зоны. Одни должны выводить шайбу из зоны, другие – держать её в чужой зоне. Этого не было.

— Что можно изменить в этом аспекте?

— Нам всем вместе надо понимать, что с этой командой нужно играть точно, быстро, агрессивно, нельзя так много ошибаться в передачах и других действиях на площадке.

— Оцените игру Пьянова в центре первой тройки?

— Оценивать чью-то игру я не буду. 0:7 – это кол всем нам. Вся команда плохо отыграла, все вместе.

— Заменили вратаря при 0:3, но потом матч показал, что дело было не в Хомченко…

— Дело во всех. Хомченко заменили, потому что сколько можно его насиловать. Он старался, много помог нам. Естественно, плей-офф не закончился. Неудачи нужно преодолевать.

«Авангард» — «Локомотив» Фото: hawk.ru

— Телегина сможем увидеть, если плей-офф для «Авангарда» будет долгим?

— У Телегина травма достаточно серьёзная, три недели срок восстановления.

— Что можете сказать по Спунеру, поедет ли он в Ярославль?

— Ничего не могу сказать по Спунеру.

— Показалось, что в какой-то момент сегодня наступила растерянность.

— Растерянности никакой нет, нужно забивать голы, нужно работать. Самое главное, что нельзя удаляться. Я нормально воспринимаю, когда в конце второго периода заварушка произошла, подрались. А другие удаления – это бред, это подставка команды. Если мы все вместе, друг за друга, то мы не можем личные какие-то амбиции выносить на лёд. А моменты забить были, тот же Прохоркин мог забить. В этом всё и дело, как мы хотим «Локомотив» обыграть, забивая один гол за два матча?

— Для чего вы заменили вратаря шестым полевым при счёте 0:6?

— Я хотел, чтобы люди, которые пришли на арену, увидели хотя бы один гол, который они очень просили.