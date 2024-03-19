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«Я думал залетит ещё пара шайб». Голкипер «Калгари» — о пропущенных голах от Овечкина

Вратарь «Калгари Флэймз» Дастин Вольф прокомментировал игру против капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Напомним, американский вратарь стал 174-м голкипером в НХЛ, которому забил Овечкин.

«Я думал, что залетит ещё пара шайб от него. Играть против такого парня — нечто особенное. Очевидно, что я не добился положительного результата, но это было довольно весело. Овечкин — чертовски хороший хоккеист.

Довольно круто, что я не позволил ему забросить больше», — приводит слова Вольфа Sportsnet.

Напомним, в Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (2:5). Александр Овечкин отметился в этом матче дублем, дважды реализовав большинство.