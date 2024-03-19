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Павел Буре ответил на вопрос, останется ли Фёдоров главным тренером ЦСКА

Павел Буре ответил на вопрос, останется ли Фёдоров главным тренером ЦСКА
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Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам, член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре рассказал о работе главного тренера армейцев Сергея Фёдорова и ответил на вопрос о будущем специалиста в клубе.

«Сергей Фёдоров уже проделал отличную работу. Два года подряд был лучшим тренером в КХЛ. Выиграть всё невозможно. Ещё раз скажу, у нас прошёл наблюдательный совет, где были озвучены направления, которые бы хотелось видеть председателю. Останется ли Фёдоров главным тренером ЦСКА? Решения нет», — приводит слова Буре ТАСС.

Напомним, Сергей Фёдоров впервые в тренерской карьере проиграл серию плей-офф. Напомним, специалист занял пост главного тренера армейского клуба в сезоне-2021/2022. При нём клуб дважды завоевал Кубок Гагарина (сезон-2021/2022 и сезон-2022/2023).

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