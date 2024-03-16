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Вице-чемпион мира: Фёдоров справляется со своей работой в ЦСКА. Если и есть недочёты…

Вице-чемпион мира: Фёдоров справляется со своей работой в ЦСКА. Если и есть недочёты…
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Вице-чемпион мира 2002 года заслуженный мастер спорта Алексей Кознев оценил работу главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова в сезоне-2023/2024. Напомним, армейский клуб вылетел в 1/8 финала Кубка Гагарина — 2024, уступив в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».

«Стоит ли Фёдорову опасаться за место в ЦСКА? Вопрос не ко мне. Если и есть недочёты, будет достаточно дополнить тренерский штаб необходимым специалистом. Моё мнение — Фёдоров со своей работой справляется», — сказал Кознев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Сергей Фёдоров впервые в тренерской карьере проиграл серию плей-офф. Напомним, специалист занял пост главного тренера армейского клуба в сезоне-2021/2022. При нём клуб дважды завоевал Кубок Гагарина (сезон-2021/2022 и сезон-2022/2023).

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