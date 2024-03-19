Плющев — о «Динамо»: команды одного звена в плей-офф редко чувствуют себя комфортно

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал игру московского «Динамо» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 с челябинским «Трактором» (0-2).

«Команды, которые строятся на одном звене и большинстве, в плей-офф редко чувствуют себя комфортно. В принципе пробуксовки бело-голубых начались ещё на первом этапе в борьбе с минскими одноклубниками. Но для меня сюрприз, что в серии с «Трактором» чемпион регулярки стартует ещё тяжелее.

В игре «Динамо» нет загадки и тактической глубины. Если бы не Гусев и его партнёры по первой пятёрке, вчера «Динамо» не добралось бы и до овертайма. Кажется, что в серии с «Динамо» Челябинску пока легче, чем в серии с Уфой», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

«Трактор», в шести матчах первой серии переигравший «Салават Юлаев», довёл счёт в противостоянии с московской командой до 2-0. Теперь серия между командами переезжает в Челябинск, а первая игра на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» состоится 20 марта.